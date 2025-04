Il rap al Pavaglione di Lugo. Ogni giovedì sotto le logge

Ci si ritrova per fare rap. Questa, in pratica, la definizione di ciò che sta facendo un gruppo di ragazzi da circa un anno a questa parte il giovedì sera in alcuni luoghi di Lugo. La precisazione è d’obbligo perché, nei mesi scorsi, in un gruppo social locale si era consumata una polemica, anche abbastanza accesa, su di loro, definendoli ‘vagabondi’, ‘branco’, ‘soggetti che spaventano’ e, in alcuni punti anche peggio.

In una riunione di una consulta di una delle frazioni un residente aveva denunciato la presenza di ‘rave party’ nel parco in cui in quelle settimane si stavano ritrovando.

"La ‘loggia freestyle di Lugo’ è una realtà artistica rap underground del panorama lughese - aveva spiegato nei giorni scorsi la sindaca, Elena Zannoni, che aveva incontrato i ragazzi davanti a un caffè per capire meglio la situazione -, che da più di un anno a questa parte il giovedì sera riunisce ragazzi provenienti da tutta la regione e non solo, con l’obiettivo di dare voce a chi di quest’arte ne fa una passione". Si era partiti in pochi amici, mentre oggi questa realtà appassiona sempre più persone di diversa età e cultura. Durante queste serate viene data la possibilità, a chiunque voglia, di mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità nella disciplina del freestyle.

"Il tutto – sottolineano i ragazzi della loggia – in un ambiente sicuro ed esente da qualsiasi tipo di discriminazione". Il freestyle nasce come capacità di risposta e improvvisazione, è normale dunque che i cosiddetti freestyler possano arrivare anche a dirsene di tutti i colori. Nonostante questo, alla base di ogni serata vige inderogabilmente lo stare bene tutti assieme, l’amicizia e lo scherzo.

"Comprendiamo che non a tutti possa piacere questo tipo di intrattenimento – sottolineano i ragazzi della loggia – e, a queste persone, non vogliamo recare alcun tipo di disturbo; invitiamo però contemporaneamente a chiunque sia curioso di comprendere meglio il mondo dell’hip-hop, a trovarci il giovedì sera sotto le logge del Pavaglione, in compagnia di amici e musica. il giovedì sera rappresenta per tutti i ragazzi un allenamento in vista dei contest che si tengono durante i fine settimana in giro per l’Italia, diventa, dunque, un momento di insegnamento e lezione per chiunque voglia esordire in questo mondo, con la possibilità di imparare ogni settimana qualcosa in più".

La ‘loggia freestyle di Lugo’ si incontra ogni giovedì sera dalle ore 21,30 sotto le logge del Pavaglione.

Matteo Bondi