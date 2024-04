Il rapper Davide Shorty da Sanremo al Cisim di Lido Adriano

Stasera alle 22 al Cisim di Lido Adriano, in Viale Parini 48, il live solo di Davide Shorty. L’apertura delle porte sarà alle 21. Rapper, cantautore e producer di Palermo, Davide Shorty è attivo nella scena hip hop dal 2010. Ha partecipato a X Factor Italia 2015 e al Festival di Sanremo nel 2021, è un cantante capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità e melodie contaminate da jazz e rap. Ad aprire la serata il collettivo hip-hop Don’t Fuck With Us. La band si distingue per la sua audace fusione di stili e influenze: jazz, hip-hop, black music e pop.

Da quest’anno non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio del Cisim, il biglietto ha un costo di 8 euro ed è acquistabile in cassa oppure online sulla piattaforma Dice + ddp.

Per informazioni:

cisim.lidoadriano@gmail.com cell. 389-6697082