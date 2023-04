Il rapper Rancore canterà al Frogstock di Riolo Terme

A chiudere il 28° Frogstock Festival - Riolo Terme, dal 23 al 26 agosto; ingresso sempre gratuito - sarà un rapper che si distingue per la profondità dei suoi testi: Rancore. Il rapper si esibirà sul main stage sabato 26 agosto e la serata sarà, come detto, ad

ingresso gratuito. Rapper classe ’89, Tarek Iurcich partecipa nel 2011 a SPIT, un talent show di MTV Italia nella cui puntata di lancio si mette in luce aggiudicandosi la vittoria a pari merito con Clementino. Nell’ottobre 2012, esce ‘Silenzio’, che viene considerato oggi una pietra miliare del rap italiano. Da lì la sua carriera si è andata via via consolidando; il 15 aprile è uscito il nuovo album di inediti dal titolo ’Xenoverso’, anticipato dalla Trilogia di brani ’Lontano’, ’X Agosto’ e ’Arakno’, seguiti dall’ultimo estratto ’Le Rime’. Altre info sul festival nella pagina Facebook.