Il rapporto tra arte e cartapesta. Al via la mostra di Holstad

Nella sede di Palazzo Sforza, il Museo civico ’Luigi Varoli’ di Cotignola inaugura oggi “SALVE“, mostra dell’artista statunitense Christian Holstad (Anaheim, California, 1972), nata all’interno di un più ampio progetto di indagine e valorizzazione della cartapesta nell’arte contemporanea sviluppato dal curatore Gioele Melandri. All’interno del museo dedicato all’artista della cartapesta Luigi Varoli, la mostra si focalizza sulla spiccata sensibilità di Holstad per diverse tematiche collegate all’utilizzo di questa tecnica nella sua dimensione profonda e che sfociano naturalmente nella pratica dell’artista, come ad esempio il rifiuto, lo scarto e la trasformazione di questi ultimi in una possibile risorsa, mettendo così in risalto molte delle contraddizioni interne che caratterizzano lo sviluppo dell’attuale società dei consumi.

L’inaugurazione è prevista oggi alle 17. Ci sarà anche l’esposizione di una grande installazione inedita di Holstad, oltre a sculture di carta realizzate dall’artista alla fine degli anni Novanta. Questi gli orari di apertura: venerdì: 16.30-18.30; sabato, domenica e festivi: 10-12 e 15.30-18.30.