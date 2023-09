Il rapporto tra musica e immagini al centro del Soundscreen Festival

Torna dal 25 settembre al 1° ottobre Soundscreen film festival in una nuova sede: proiezioni ed eventi si terranno al Cinema Mariani. "La formula è sempre la stessa – spiega il direttore artistico Albert Bucci –, ma abbiamo avviamo una collaborazione con ‘Cinema in centro’".

Nell’ambito del Concorso Internazionale per Lungometraggi arrivano dall’Iran ‘Orbital’ di Maysam Hasanzadeh (29 settembre, 20.30) su un giovane musicista che si identifica con Freddy Mercury, ‘9 Nights’ di Mostafa Ghorbanpour (28 settembre, 22.30) è la versione cinematografica di un’opera teatrale di Mataei Visniec ‘The Story of the Panda Bears Told a Saxophonist Who Has a Girlfriend in Frankfurt’, ‘A Crime Film’ di Zahra Korehei (30 settembre, 18) racconta di un regista che tenta di finire il suo film. Dal Brasile arriva ‘Echoes of Silence’ di André Luiz Oliveira (28 settembre, 18) , storia di guarigione e musica; ’Improvisations In a Parallel Mode’ di Petros Kolotouros (25 settembre, 23) è un haiku audiovisuale sul paesaggio rurale greco; il suono del cambiamento climatico rimbomba nel doc ceco ‘Invisible Landscape’ di Ivo Bystřičan (27 settembre, 22.30); ‘I Love You, I Swear’ di Marjan Gavrilovski (1° ottobre alle 18) è un’avventura on the road verso l’Albania. Chiude il sudafricano ‘Where the Wind Calls My Name’ di Engelbert Phiri e Zinzi Nkenene (il 26 alle 22).

Gli Eventi Satellite prevedono il progetto emiliano-romagnolo Effetto Brama con due performance, un set in formazione duo dedicato a ’Dr. Jekyll and Mister Hyde’ di John S. Robertson (29 settembre alle 22) e (in versione quintetto) ’Rapsodia del Magico e dell’Onirico’ (28 settembre, 20.30), una raccolta di corti d’archivio di inizio ‘900 in collaborazione con la Cineteca di Bologna; mentre Bruno Dorella e Nicola Manzan musicheranno ‘La Corazzata Potemkin’ di Ejzenstejn (30 settembre alle 22). La sezione Soudscreen.Er presenta ‘Cocoricò Tapes’ di Francesco Tavella (30 settembre alle 20.30) e ‘After the Bridge’ di Davide Rizzo e Marzia Toscano (26 settembre alle 20.30) e il pluripremiato ‘Santa Guerra’ di Samantha Casella (27 settembre alle 20.30). In sala ci saranno Francesco Tavella e Samantha Casella, la produttrice di After the Bridge, Olga Torrico. Tre le proiezioni speciali: il 25 ‘Rheingold’ di Fatih Akin racconta del gangsta-rapper Giwar Hajabi, in arte Xatar, la domenica successiva proiezione del documentario (vincitore del Leone d’Oro a Venezia 2022) ‘All the Beauty and the Bloodshed’ di Laura Poitras, un resoconto intimo e privato di Nan Goldin. Il 29 alle 18 proiezione del documentario su Jane Birkin ’Jane by Charlotte’ di Charlotte Gainsbourg.