Il rapporto tra suocera e nuora

Nel mondo contadino frequenti erano gli attriti fra nuora e suocera: "Fra nôra e madóna u n’ gn’è mai parôla bôna" (Fra nuora e suocera non c’è mai parola buona). La reggitrice era detta madonna come si rileva dal rituale d’ingresso della sposa nella casa del marito. Sulla scala che immetteva nell’abitazione l’attendeva la suocera che le consegnava un mestolo dicendo: "Vò a sarì dóna e madóna" (Voi sarete prima donna di casa e poi la reggitrice). Intanto come donna, la mattina dopo la sposa, come primo lavoro doveva ripulire la casa e poi doveva dare "la broda alli majali". E se la nuora sapeva farsi amare dalla suocera e dalla madre, si diceva: "L’agnël bôn e’ tèta sóta do mâmi" (L’agnello buono prende il latte da due mamme).