Il Ravenna Festival riparte dal maestro Muti

In un’epoca fragile, di instabilità e paure, le parole di Sancho Panza nel Don Chisciotte, che danno il titolo alla 36° edizione di Ravenna Festival, sono una luce che indica la strada. ‘Donde hay música no puede haber cosa mala’, Dove c’è musica non ci può essere alcun male: da qui parte il Festival targato 2025 in programma dal 31 maggio al 13 luglio. Il debutto, al Pala De Andrè, è affidato al concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti con la partecipazione, come solista, del violinista Giuseppe Gibboni, il giovanissimo vincitore del Premio Paganini 2021 (Beethoven e Mozart gli autori in programma).

Oltre cento alzate di sipario e più di mille artisti coinvolti per la manifestazione che si concluderà con il gala di danza ’Les étoiles pour homme’ (13 luglio). Muti dirigerà la Cherubini in un secondo concerto il 5 luglio a Pala De Andrè e sarà al centro di una due giorni di lezioni e prove su pagine verdiane dedicata a cori provenienti da tutta Italia dal titolo ‘Cantare amantis est’ (1 e 2 giugno). Fra i tanti ospiti del Festival Zubin Mehta e Daniel Harding sul podio, rispettivamente, delle orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia delle quali sono i direttori principali.

A presentare il programma, ieri mattina all’Alighieri, sono stati i direttori artistici Franco Masotti e Angelo Nicastro e il soprintendente Antonio De Rosa ‘pungolati’ dal giornalista Massimo Bernardini. Tantissimi gli appuntamenti con musica, danza, teatro. Accademia Bizantina e Alessandro Tampieri dedicheranno una serata al veneziano Antonio Vivaldi il 17 giugno all’Alighieri, mentre, sul versante teatrale, sono in programma il ’Don Chisciotte ad ardere’ di Albe/ Ravenna Teatro (25 giugno/13 luglio) il ’Bhagavadgita’ riletto dal Grande Teatro di Lido Adriano (1,2, 6, 7, 8 giugno), lo spettacolo di Marco Baliani ’Del coraggio silenzioso’ (16 giugno all’Alighieri) e ’Lisistrata’ di Marco Martinelli in arrivo da Pompei (28 maggio all’Alighieri).

Il programma include poi le dediche del pianista Uri Caine all’attivista afroamericano Octavius Catto (20 giugno), di Cat Power a Bob Dylan (26 giugno all’Alighieri), di Aterballetto a Ennio Morricone (19 giugno Pala De André), una serata Pink Floyd (15 giugno al Pala De Andrè) e i tributi al coreografo Micha van Hoecke che a Ravenna ha trovato una seconda casa (14 giugno all’Alighieri). Verrà messo in scena il suo celebre spettacolo di danza?‘La dernière danse’ nel riallestimento a cura di Miki Matsuse, moglie dell’artista scomparso.

E ancora l’omaggio al jazzista Joe Zawinul (18 giugno all’Alighieri), il duo formato da Enrico Rava e da Stefano Bollani (21 giugno al Pavaglione di Lugo), il compositore tedesco Heiner Goebbels (7 giugno all’Alighieri), ma anche Malika Ayane assieme all’orchestra La Corelli (22 giugno al Pavaglione di Lugo) e il classico/contemporaneo Max Richter (6 luglio Pala De Andrè). Nell’anno giubilare, le basiliche cittadine ospiteranno gli omaggi a Giovanni Pierluigi da Palestrina, a 500 anni dalla nascita, dei Tallis Scholars (1 giugno a San Vitale) e degli Odhecaton (8 giugno a Sant’Apollinare in Classe), mentre nella Fattoria Guiccioli (appena restaurata), dove spirò l’eroina del Risorgimento Anita Garibaldi, sarà presentata la nuova opera del compositore romagnolo Gilberto Cappelli a lei dedicata (4 luglio).

Il Festival ritorna anche a Cervia e a Milano Marittima con la rassegna Il Trebbo in musica e a Palazzo San Giacomo a Russi. Inoltre, dal 10 maggio al 2 giugno, tornerà la rassegna ecosostenibile ‘Romagna in fiore’ che, ancora una volta, dopo il successo della scorsa edizione, porterà concerti pomeridiani nei territori colpiti dalle alluvioni. Non mancherà poi la ‘Chiamata alle arti’, il progetto ideato da Cristina Mazzavillani Muti e dedicato ai giovani artisti.

Anche quest’anno Ravenna Festival si arricchirà con la Trilogia d’Autunno che sarà interamente dedicata alla figura di Georg Friedrich Händel con le opere Orlando e Alcina con la regia di Pier Luigi Pizzi e direzione di Ottavio Dantone con l’Accademia Bizantina, e l’oratorio il Messiah. L’appuntamento è dal dal 12 al 16 novembre.

Annamaria Corrado