Il Ravenna Women cede in casa. Una doppietta di Visentin e la Lazio va in serie A

RAVENNA (3-5-2): Martinoli; Catalano, Tugnoli, Croin; Costantini (39’ st Quercioli), Diversi, Georgeu, Petralia (39’ st Ventura), Mele (13’ st Campi); Lattanzio (27’ st Puntoni), Fancellu (13’ st Papaleo). A disp. Pignagnoli, Melis, Tengattini, Gallina. All. Lorenzini.

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Reyes, Mancuso (12’ st Pittaccio), Eriksen, Gothberg; Castiello (12’ st Colombo), Adami (32’ st Palombi), Goldoni; Moraca (39’ st Ferrandi); Hovmark (12’ st Popadinova), Visentin. A disp. Fierro, Pezzotti, Kuenrath, Varriale, Proietti. All. Grassadonia.

Arbitro: Sassano di Padova.

Reti: 36’ st e 44’ st Visentin.

La Lazio vince 2-0 al ’Soprani’, grazie alla 25ª vittoria stagionale, conquista l’aritmetica promozione in serie A. Ma Ravenna non demerita affatto, anzi può davvero recriminare sulla sconfitta. Dopo una partita-capolavoro in difesa, le giallorosse al 34’ del secondo tempo non sfruttano un contropiede di Papaleo e Costantini. Sul capovolgimento di fronte Diversi atterra Visentin in area ed è rigore: Martinoli, però, vola alla sua sinistra e neutralizza il rigore di Moraca. Ma basta una disattenzione difensiva al 36’: Visentin salta Martinoli e, dopo il salvataggio di Croin su Popadinova, la stessa Visentin insacca nella porta vuota. Al 44’ raddoppia Visentin con una bella girata di sinistro da centro area e chiude la contesa nella quale, però, Ravenna non demerita.

Classifica serie B femminile (29ª giornata): Lazio 78; Ternana, Parma 70; Cesena 65; Verona 49; Chievo 47; Genoa 41; Bologna 38; Brescia, Arezzo 34; Res Roma 29; S. Marino, Cuneo 27; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.

u.b.