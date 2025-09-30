Il ravennate a bordo della Flotilla: "Ora sono al timone della Morgana. Contiamo di arrivare a Gaza giovedì"

"Abbiamo lasciato Creta da oltre due giorni e siamo in mezzo al Mediterraneo. Abbiamo a nord la Turchia, a nord-est Cipro e a sud l’Egitto. Intorno, c’è solo acqua. Il vento è molto favorevole e puntiamo dritti a Gaza. Ci separano 300 miglia. In meno di tre giorni (giovedì, ndr) dovremmo essere lì". Queste le parole di Carlo Alberto Biasioli, l’operatore culturale ravennate di 39 anni al comando dell’imbarcazione ‘Morgana’, parte della missione marittima internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza Global Sumud Flotilla.

Biasioli, dopo l’attacco con i droni della scorsa settimana, come procede la missione? "Tutte le sere abbiamo i droni che ronzano sopra le nostre teste. Ieri notte (tra domenica e lunedì, ndr) ne abbiamo visti almeno 15, con tutta probabilità sono israeliani. Dopo l’ultimo attacco, più in alto volano anche i droni di sorveglianza turchi, che riprendono quello che succede in modo da scoraggiare ulteriori attacchi. Sempre come deterrente, all’orizzonte vediamo anche le navi della Marina militare italiana e altre tre navi della Mezzaluna Rossa (Turchia)".

Sono solo i droni a crearvi problemi? "No, la notte tra domenica e lunedì siamo stati approcciati da almeno due sedicenti pescherecci con comportamenti molto strani. Arrivavano senza nessuna luce, perciò molto difficili da individuare al buio e non rispondevano alla radio. Quando abbiamo provato ad approcciarli per capire cosa volessero, loro cambiavano improvvisamente rotta o rallentavano bruscamente".

Ora che vi avvicinate sempre di più a Gaza la paura aumenta? "Ho paura dal primo giorno e ormai sono quasi assuefatto. Ho accettato che probabilmente mi prenderò degli ‘sganassoni’ e cerco di esercitarmi nell’essere il più efficiente possibile per la manovra di abbordaggio, così da innervosire il meno possibile i militari che ci abborderanno. È assurdo, ma è tutto quello che possiamo fare per tutelarci".

Che cosa vi aspettate che succeda all’arrivo? "Arriveranno i militari in gommone con le armi spianate, saliranno a bordo, butteranno a terra la telecamera che li riprende, ci sposteranno in un’altra imbarcazione più grande o direttamente nella nostra e ci imprigioneranno. Poi ci porteranno in porto".

In questi giorni di defezioni, ha pensato di lasciare la missione? "Tornare non era nei miei piani. A un certo punto l’ho valutato perché siamo in mare da un mese e siamo tutti esausti. Però, lo skipper del Morgana ha deciso di scendere ed, essendo io il suo secondo, ho sentito la responsabilità di portare avanti la barca. Quando lui ha scelto di andar via, non ho più avuto nessuna opzione: non potevo lasciar a piedi una barca intera".

Quanti hanno lasciato la sua imbarcazione? "Un medico che era stato molto male a causa del mare e lo skipper. Poi, a bordo con noi c’era Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, che è scesa per le trattative, ma ovviamente non ha lasciato la missione".

La Flotilla ha fatto bene a rifiutare la proposta arrivata dalla premier Meloni e poi dal presidente della Repubblica Mattarella di affidare gli aiuti al patriarcato latino di Gerusalemme? "Io penso che una mediazione si possa valutare, ma quella non era una mediazione. Era una proposta ruffiana. Per noi è importante consegnare anche il materiale che l’ong ‘Music for peace’ ha raccolto, più di 300 tonnellate di cibo. Com’è possibile che non ci sia una proposta adeguata per consegnarli? Accettare significava rimuovere tutti i prodotti contenenti zuccheri o amidi. Com’è possibile accettare condizioni del genere e dettate da Israele?".

Il 22 settembre Ravenna ha aderito allo sciopero dell’Usb per la Palestina, poi, venerdì c’è stato l’incontro con la relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Sono stati entrambi molto partecipati, cosa ne pensa? "C’è stato un risveglio repentino delle coscienze. Tutta questa mobilitazione da parte dei cittadini sarà difficile da spegnere. Spero che questo risveglio sia partito anche da questa pazzia che abbiamo deciso di fare noi e che non si fermi. Aiutateci ad accendere le persone. Diamo alle future generazioni un mondo bello da vivere".

Lucia Bonatesta