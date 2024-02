Il ’re degli antiquari’ : "Aprii la bottega nel 1961. Tra i miei clienti Gardini e la famiglia Ferruzzi"

Era un ragazzino, la guerra era finita da poco e ogni volta che entrava nella casa dello storico Umberto Foschi, lì a Castiglione di Cervia, veniva rapito dai quadri, le sculture, i libri, i mobili antichi; nacque così l’amore per l’arte e se il professor Foschi fu scintilla, amico e maestro, Guido Cantoni ebbe in quegli stessi anni da adolescente, altre insigne guide, Augusto Ponti, pittore, ed Emilio Pillarz, docente all’Accademia di Francia a Roma, pittore pure lui e decoratore, che di Cantoni fu maestro quando, quindicenne, iniziò a lavorare come doratore con la ditta Galassi. E nel 1961 Cantoni aprì il primo, storico laboratorio di restauro e antiquariato di Ravenna, dove Foschi continuava a portare libri d’arte che Guido studiava. Conosciutissimo nelle famiglie più in vista della città, dai Ferruzzi ai Pasolini, esperto dei mille sotterfugi dei falsari, Cantoni, negli anni ha restaurato anche decine di opere lignee nelle chiese di tutta la provincia. Il suo laboratorio è il più antico di Ravenna.

"L’ho aperto nel 1961. Lì dove è ora, in via Pietro Alighieri. Difficilmente sarei arrivato a tanto se non avessi incontrato il professor Umberto Foschi, uno storico di valore e un appassionato cultore d’arte. Per me è stato un grande maestro e la sua casa è stata fonte di curiosità e studio…"

Come l’ha conosciuto?

"Abitava vicino a noi, a Castiglione di Cervia, dove ci eravamo trasferiti nel ‘48 dal Forlivese quando io avevo 12 anni; il babbo, Primo, era contadino e potatore, poi fece anche il rammendatore, la mamma, Elvira, lo aiutava. Sa chi avevo avuto fra i compagni di scuola, a Fratta, quando abitavamo a Bertinoro? Pambianco, il campione ciclista, con cui giocavo a palline! Della mia infanzia ho il ricordo netto degli aerei che sganciavano le bombe, di notte andavamo nei rifugi, a casa nostra si era installato il comando tedesco".

Dicevamo di Foschi…

"Mi aveva preso a cuore, mi dava dei compiti da fare e io quando entravo in casa sua ero affascinato dai quadri, dalle sculture, dai mobili, facevo un sacco di domande. E lui raccontava, raccontava… E sempre vicino a casa, a Castiglione, abitava anche il pittore Augusto Ponti, soprannominato ‘Caputo’, dipingeva con le dita: altro maestro per me…ero sempre più affascinato dall’arte. La ‘Cassa’ gli ha dedicato il calendario per il 2024".

Quale è stato il suo primo lavoro?

"Ero un ragazzino quando andai a fare l’apprendista presso un tinteggiatore di Cervia, all’epoca c’era tanta miseria, c’era bisogno anche del mio lavoro. Poi a 15 anni passai alla ditta Galassi, a Ravenna, eravamo una settantina di dipendenti, iniziai come decoratore e doratore e in quel periodo frequentavo anche la scuola d’arte e mestieri, in via Baccarini, dove era l’Accademia. Erano appena iniziati gli anni Cinquanta! Mi specializzai in restauro, intaglio e intarsio. E poi avevo anche un altro docente, al lavoro, Emilio Pillarz".

Era docente all’Accademia di Francia a Roma…

"Bravissimo pittore, decoratore, a Roma fece anche lo scenografo a Cinecittà. Per me è stato un maestro e anche un po’ un papà. Sono cresciuto in mezzo a questi personaggi che mi hanno stimolato a migliorare, a cercare sempre nuove esperienze".

Tanto che lei da Galassi si trasferì alla falegnameria Sanzani, nel Borgo San Rocco…

"Sì, e ci rimasi fino al 1959. Mi stavo specializzando nel restauro del legno, nelle decorazioni del legno, delle pareti, dei soffitti, ha presente i filetti dorati, le cornici. Fu in quegli anni che cominciai a conoscere le famiglie nobili di Ravenna, Paolini, Rasponi, andavo a casa loro a restaurare mobili o a decorare pareti, molti recavano i danni della guerra. E tutti si sorprendevano di trovarsi di fronte a un ragazzo appena ventenne! E intanto leggevo e studiavo sui libri d’arte". Era pronto per il grande salto.

"Sì, quello di mettermi in proprio come restauratore e decoratore, dividevo un locale con Walter Strada, in via Girolamo Rossi, lui realizzava cartelloni pubblicitari. Poi nel ‘61 ho aperto il negozio in via Alighieri e sono stato il primo antiquario di Ravenna. Tre anni dopo mi sposai, con Ivonne, maestra elementare e nel ‘67 nacque Elisa, che dal ‘95, quando sono andato in pensione, gestisce il laboratorio assieme al marito, Roberto, cresciuto alla mia scuola. Ah, e poi l’alluvione del 4 novembre del 1966".

Nel senso?

"Che corsi a Firenze, fui uno dei tanti angeli del fango…quante opere d’arte salvammo con i primi interventi. Le portavamo alla Fortezza d’Abbasso. Ricordo che ebbi fra le mani il celebre Cristo di Cimabue. Che emozione!".

Negli anni Settanta cominciava la corsa al mobile d’antiquariato.

"Già e quanta improvvisazione vedevo in giro; non solo, anche un sacco di comportamenti truffaldini…Per un antiquario serio, lo studio della produzione dei mobili nelle varie epoche è fondamentale. Ricordo che Foschi ogni settimana mi portava dei libri in materia. Una curiosità, negli anni Ottanta, quando voi del Carlino avete aperto la redazione in via Salara, lui prima veniva a portarvi i suoi articoli e poi veniva da me e mi faceva ancora lezione!".

Un antiquario deve essere una specie di investigatore?

"Deve scoprire i falsi, che in quegli anni del boom dei mobili antichi erano numerosi, venivano assemblati mobili di ogni età. Io mi infilavo con la testa nei posti più nascosti per trovare eventuali incongruenze, come chiodi luccicanti, tagli particolari, impronte singolari su parti del legno. In questo contesto ho fatto numerosissime perizie su richiesta di privati. E in qualità di esperto, Raul Gardini mi cercava spesso, si fidava della mia esperienza. La famiglia Ferruzzi era fra i miei clienti".

Fra i suoi lavori di restauro ci sono anche molte opere d’arte delle chiese.

"Ricordo il lavoro alla Madonna del Pino sull’Adriatica a Cervia dove restaurai il Cristo e molte panche; e poi nel ‘95 la Pala d’altare dell’oratorio di Passogatto, danneggiata 80 anni prima durante gli assalti della Settimana Rossa; a Ravenna il Cristo e le panche nella chiesa di San Giovanni Battista e altro".