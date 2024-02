Il rebus dei capanni marittimi: "Il nostro obiettivo è valorizzarli. Ci sono contenziosi da vent’anni"

Dopo gli incontri, le assemblee, le proteste e, come ultimo atto, la delibera approvata dalla Giunta per verificare dove i capanni possano stare e dove no, sulla vicenda, al centro di polemiche da settimane, interviene il sindaco Michele de Pascale.

De Pascale, quali sono le problematiche principali legate ai capanni balneari?

"Partirei da un concetto fondamentale, e cioè che l’uso privato di capanni sul demanio è illegittimo, conservarci gli attrezzi, organizzare ritrovi con gli amici o anche solo considerarli come punto di riferimento personale sulla spiaggia non si può".

Qual è l’utilizzo corretto?

"Se si vuole percorrere la strada del mantenimento di una tradizione antica e della sua valorizzazione, occorre che diventino altro, ad esempio presidi per la pulizia dell’arenile o sedi di associazione culturale".

Però sono sempre stati usati come se fossero ‘privati’.

"Infatti gli utilizzi illegittimi sono oggetto di contenziosi da vent’anni".

È per questo che la concessione non è più stata rinnovata? "Esattamente".

Però i capannisti affermano di aver sempre continuato a pagare per l’utilizzo dei capanni.

"È vero, e ne hanno anche sempre usufruito. Diverso sarebbe stato se non avessero potuto utilizzarli".

Se l’utilizzo illegittimo è uno dei problemi, quali sono gli altri?

"Una quota significativa dei capanni si trova in aree protette dell’arenile nelle quali non ci può essere nulla".

I capannisti sostengono siano poco più una decina.

"Mi risulta siano il doppio e si trovano nella cosiddetta Zona B e quelli dovranno essere rimossi".

Cosa accadrà agli altri?

"Bisognerà effettuare una Valutazione di incidenza ambientale - Vinca - per avere una mappa precisa di quali potranno rimanere e quali no. L’assessore Costantini aveva proposto di occuparsene all’associazione che, però, ha rifiutato. Allora lo farà il Comune, la giunta ha deliberato pochi giorni fa".

Dopo la mappatura verrà pubblicato un bando?

"Sì, rivolto a un’associazione che sia interessata a un progetto collettivo per la gestione dei capanni. Sarà poi l’associazione ad occuparsi dei rapporti con i soci. Auspichiamo che si possa trovare un accordo per mantenere questa forma associativa".

È già stata decisa la data dell’incontro con i capannisti?

"Stiamo decidendo in questi giorni, vorremmo formalizzare l’incarico per la Vinca, così potranno partecipare anche i tecnici incaricati di realizzarla".

Non c’è il rischio che si sovrappongano i termini, compreso quello dell’obbligo di demolizione entro 90 giorni contenuto nella comunicazione ricevuta dall’associazione il 9 febbraio?

"Di incontri con l’associazione ne abbiamo avuti a partire dal 2021, l’inerzia nell’arrivare a un accordo ha reso tutto più difficile, anche il rifiuto da parte dell’associazione di occuparsi della Vinca è stata una perdita di tempo. Cercheremo di fare il più in fretta possibile".

Annamaria Corrado