Il rebus delle Dogane: "Sì, è un declassamento"

"Le parole del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, mostrano una riorganizzazione che non modifica significativamente la struttura dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna nei confronti della realtà portuale ed economica ravennate. Ma lo fa passare da I fascia a III fascia in termini di valutazione della complessità del lavoro. Di fatto, questo è un declassamento". Lo afferma Federico Di Tommaso, presidente di Ader, l’Associazione dei Doganalisti dell’Emilia-Romagna. La polemica è accesa con Alesse e il Governo e ha visto intervenire gli operatori interessati, i sindacati, l’onorevole Bakkali, i presidenti della Regione de Pascale e della Camera di commercio Guberti, il sindaco Sbaraglia e l’assessora al Porto Randi. "Permangono i dubbi sui parametri utilizzati – continua Di Tommaso -, al peso che si è voluto dare alle singole categorie prese in esame, alla mancanza di qualità dei dati analizzati e, soprattutto, al risultato scaturito". È stata messa a punto una valutazione della complessità del lavoro degli uffici basata su algoritmi matematici, che elaborano diversi parametri numerici. "I risultati sono decisamente stupefacenti, almeno per gli operatori che vi lavorano", commenta Di Tommaso, e non tengono conto che il porto di Ravenna è un nodo strategico da e per il Mediterraneo, il Nord Africa, la Penisola Arabica e il Far East. Il presidente sottolinea che la regione Emilia-Romagna soffrirà in modo significativo questa riorganizzazione, non solo in relazione all’ufficio di Ravenna. Infatti, quello di Piacenza è ‘sceso’ di livello in quarta fascia; Ferrara, Forlì-Cesena e Reggio Emilia diventano Aree territoriali rispettivamente degli uffici di Bologna, Rimini e Modena. "Per i non addetti ai lavori – spiega - potrebbe anche sembrare una scelta ponderata. Si tenga, però, in considerazione che questi uffici ‘accorpati’ presidiano alcune delle zone recentemente approvate ZLS (zone logistiche semplificate) dove gli operatori logistici e le aziende attendono semplificazioni, soprattutto in materia doganale".

Infine, bisogna valutare che "Piacenza rappresenta uno dei più importanti centri logistici del nord Italia, dove hanno sede aziende di portata internazionale che, dai depositi di Piacenza servono con le loro merci l’Italia, il Nord Africa e il vicino Oriente e si approvvigionano da tutto il mondo".

Maria Vittoria Venturelli