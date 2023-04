Il recupero del gasolio nella nave affondata

La Capitaneria di porto aspetta che le previsioni meteo diano tre giorni di mare calmo per l’avvio delle operazione di recupero dei 3mila litri di gasolio conservati nei serbatoi del peschereccio ‘Lugarain’, affondato all’alba del 19 ottobre al largo del porto ravennate. Molto probabilmente il recupero avverrà tra il 15 e il 20 aprile. In queste settimane si sono immersi i sub per controllare lo stato del pescherecchio, appartenente alla marineria di Cesenatico, e per apportare alcune modifiche tecniche all’esterno dei serbatoi per consentire al tubo che aspirerà il gasolio di svolgere al meglio la sua azione. Il recupero del carburante verrà effettuato dal consorzio Castalia, che svolge attività di salvaguardia dell’ambiente marino e tutela delle coste italiane, assieme ai sommozzatori che opereranno sul fondo del mare dove giace il relitto. Il peschereccio si trova a 27 metri di profondità, in un’area interessata da correnti sottomarine e di superficie, con acqua torbida. Una situazione che richiederà accorgimenti particolari: verrà predisposto un sistema di ancoraggio plurimo, per consentire al mezzo navale di Castalia, Secomar 4, di avere la maggior stabilità possibile nel corso delle operazioni. Il giorno di avvio delle manovre, il tubo verrà collegato con la pompa di aspirazione che si trova sulla nave appoggio e da qui confluirà nelle apposite cisterne a bordo del mezzo.

Il ‘Lugarain’ affondò alle 5,20 del 19 ottobre dello scorso anno, mentre stava pescando con reti a strascico a 11,5 miglia (21 km) al largo del porto. A bordo c’erano il comandante Khajed Khajat e altri 5 membri di equipaggio, tutti abitanti a Cesenatico. Secondo la ricostruzione fatta subito dopo l’incidente, il peschereccio venne ‘speronato’ dal mercantile Mika, proveniente dalla Croazia con un carico di materiale inerte per l’edilizia, destinato alla Fassa Bortolo. Scattato l’allarme la Capitaneria di porto fece uscire in mare la motovedetta CP 487, l’equipaggio del mercantile aiutò i colleghi del peschereccio a mettersi in salvo.

Trasferiti sulla motovedetta che aveva personale sanitario a bordo, l’equipaggio arrivò velocemente in porto e due marittimi vennero trasferiti in ospedale. La vicenda suscitò anche la solidarietà di Cesenatico nei confronti del comandante Khajat e dei suoi uomini. Si parlò anche di una colletta per finanziare il recuperò del peschereccio affondato, anche se questa sembra essere ormai una possibilità remota.

l.t.