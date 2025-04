Il regalo degli ucraini agli alluvionati

Le famiglie ucraine del comune di Cotignola hanno raccolto e donato 900 euro agli alluvionati del territorio. Dopo l’invasione della loro terra da parte delle armate russe, sono infatti numerosi i nuclei familiari ucraini che risiedono a Cotignola. Così, per ringraziare la comunità locale, hanno organizzato una cena di solidarietà per le famiglie colpite dall’alluvione del maggio 2023. La cena, a base di specialità culinarie tipiche dell’Ucraina, si è tenuta nell’aprile dello scorso anno a Bagnacavallo, in occasione della festa della cooperazione. Per il territorio cotignolese sono stati raccolti 900 euro. Il Comune, attraverso i Servizi sociali, sta individuando le nove famiglie destinatarie dei contributi, che saranno contattate nelle prossime settimane.