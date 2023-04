Il regalo del ’Garage Sale’ alla questura di Ravenna

Dal mercato vintage fondi per le vittime di violenza. L’associazione Soroptimist international club Ravenna infatti, nell’ambito dell’iniziativa ’Garage Sale Market outdoor’ che si è tenuto ieri e prosegue oggi dalle 10 alle 19 nella corte dell’Almagià e nell’area circostante in Darsena, raccoglie fondi che finanzieranno l’allestimento di un’area ’Accoglienza e ascolto per le vittime di violenza’ (progetto ’Una stanza tutta per sé’) che si trova negli uffici della Questura di Ravenna. Per questo ieri il questore Giusi Stellino e il personale della Squadra Mobile ’Sezione reati contro la persona, reati in danno di minori e reati sessuali’ hanno voluto ringraziare personalmente l’associazione.