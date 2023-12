Il regalo di Nicolò alla scuola distrutta

Come in tutte le tragedie, anche per un’alluvione vale la regola per cui spesso sono i bambini i cittadini più segnati dal disastro, benché talvolta non lo diano a vedere. A Faenza sono state molte le scuole e gli istituti colpiti dall’alluvione: una di queste, l’asilo Il Girasole di via Calamelli, parte dell’istituto comprensivo Matteucci di Faenza, è stata letteralmente spazzata via dalla furia delle acque. Fra i tanti angeli del fango di giovanissima età ce n’è uno che ha scelto di donare i cinquanta euro ricevuti dal nonno alla scuola faentina.

Nicolò Iacovella, dieci anni, residente a Ravenna, non è riuscito a trattenersi dal voler fare la propria parte dopo avere sentito che l’istituto, che in città ha varie sedi fra cui due al centro delle aree più colpite, aveva bisogno di risorse per risollevarsi. "Forse quello che sono riuscito a donare sarà poco – ha scritto il giovanissimo ravennate nella lettera che ha allegato – ma quando diventerò grande e avrò un lavoro farò di tutto per le persone che hanno bisogno di aiuto". I cinquanta euro gli erano stati regalati dal nonno come premio per la borsa di studio che aveva ricevuto al termine delle elementari.

Per il suo gesto Nicolò Iacovella è stato ricevuto dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha voluto personalmente stringergli la mano, promettendogli che assieme sarebbero andati a donare i cinquanta euro alla scuola alluvionata. Iacovella è uno dei molti ragazzi che mentre i comuni romagnoli lottavano per riemergere dal fango hanno deciso di non stare a guardare. Tanti giovanissimi, talvolta accompagnati dai professori, sono stati impegnati per ore e ore come anelli delle catene umane che hanno contribuito a svuotare le cantine dal fango e dai detriti alluvionali accumulatisi all’interno. Angeli del fango arrivati, come accadde a Firenze nel ‘66, anche dalle altre regioni d’Italia, per portare il loro aiuto in città in cui forse non erano mai stati prima.