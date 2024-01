Il regista Balkow cerca attori Il cortometraggio 'Kulturgut' sarà girato a Cervia dal 24 febbraio al 1 marzo. Lo spazio culturale 'Scambiamenti' cerca un attore e un'attrice per i ruoli principali, senza compenso. Per maggiori informazioni sul casting, contattare scambiamenti@comunecervi.it o via whatsapp al 338-2196514.