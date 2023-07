Il regista Luca Scivoletto ospite stasera dell’arena

Il primo incontro con gli artisti nell’ambito della stagione ‘Bagnacavallo al cinema’ è in programma stasera: all’arena sarà presente il regista Luca Scivoletto in occasione della proiezione del suo film “I Pionieri”.

Luca Scivoletto (Modica, 1981), regista e sceneggiatore, ha conseguito il dottorato di ricerca in Cinema presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha realizzato i documentari “A Nord Est” (2010), “Max” (2010), “Con quella faccia da straniera” (2013), e il mockumentary “L’Uomo Pietra” (2015), selezionati e premiati in numerosi festival internazionali.

Nel 2018 ha scritto “1938-Diversi”, presentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Nastro d’Argento come miglior documentario. “I Pionieri” (2022) è il film tratto dal suo primo romanzo. Le proiezioni iniziano alle 21.30; l’arena è in via Berti 6.

L’incontro successivo è in programma il 26 luglio con l’attore Pier Luigi Mecchia per il film “Gigi la legge”. Per informazioni:

351-8443876