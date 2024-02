Il regolamento p2b nel contesto normativo europeo: il webinar

Il Regolamento europeo Platform to Business – P2B individua una serie di norme intese a garantire condizioni eque, trasparenti e prevedibili per i soggetti che per lo svolgimento della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, utilizzano i servizi di intermediazione

forniti da piattaforme e motori di ricerca online (marketplace, social network for business, app store, comparatore di prezzi, etc.). Per favorire la conoscenza di questo regolamento, Confartigianato nazionale ha organizzato, in

collaborazione con AGCOM, un webinar di approfondimento che si svolgerà lunedì 12 febbraio. Info: www.confartigianato.ra.it