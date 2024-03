"Il reparto di Gastroenterologia al primo posto in regione" L'Istituto Tedesco di Qualità ITQF ha classificato il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Ravenna tra i migliori in Italia per la cura del piccolo intestino e lo screening del cancro del colon. Diretto dal dottor Alessandro Mussetto, il reparto offre visite, colonscopie e gastroscopie, con endoscopia avanzata e ecografia specialistica disponibili solo a Ravenna.