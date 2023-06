Il reparto intitolato al dottor Senni

Alla presenza dei familiari amici e professionisti dell’ospedale di Lugo, si è svolta la cerimonia di intitolazione al dottor Sanzio Senni, prematuramente scomparso, dell’Unità Operativa di Endocrinologia, da lui fondata e diretta. Un omaggio sentito a Senni che, come ha affermato la moglie, Laura Baldinini, "resterà sempre presente nella memoria delle persone, e di molti lughesi, che lo hanno conosciuto come professionista e come uomo". Il direttore del presidio ospedaliero di Lugo, Paolo Tarlazzi, ne ha rimarcato l’importante ruolo svolto per la realizzazione e sviluppo dell’Unità Operativa di Endocrinologia.