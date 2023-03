Il reportage sul Rio Negro

Oggi alle 18 alla libreria Giunti di via Cavour Angelo Ferracuti presenta ’Viaggio sul fiume mondo’ (Mondadori) in dialogo con lo scrittore Matteo Cavezzali. Per anni il Rio Negro, tra Brasile e Colombia, è stata la magnifica ossessione di Angelo Ferracuti e del fotografo Giovanni Marrozzini, che lo hanno solcato in barca in un viaggio lungo due mesi. Ne è uscito un libroche non teme di esprimersi in due lingue diverse, l’una indipendente dall’altra: il reportage letterario e il racconto per immagini.