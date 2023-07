Il restauro dei loggiati della piazza

A metà novembre del 1998 a Faenza furono avviati i lavori di restauro dei due loggiati di piazza del Popolo per una spesa preventivata di un miliardo e mezzo di lire. Il cantiere interessò dapprima il loggiato del palazzo comunale a partire da via Severoli; i lavori furono suddivisi in sei lotti e si conclusero in oltre due anni. Poi il cantiere interessò il loggiato del palazzo del Podestà e si protrasse per un tempo altrettanto lungo. Con il restauro furono installate anche una nuova illuminazione con fari a scomparsa e le tende rosa (da bomboniera) che tante critiche sollevarono.

A cura di Carlo Raggi