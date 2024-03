Il ricordo della figura di Maria Goia alla Casa delle Aie

Nel Teatrino della Casa delle Aie, oggi alle 21, è in programma per i "Venerdì culturali", una serata dedicata alle donne, condotta da Alessandra Giordano con la collaborazione di Miriam Montesi e Daniela Girardini. Per la parte storica, rievocazione del centenario della scomparsa di Maria Goia (1878-1924), una cervese grande protagonista delle lotte politiche, sindacali e per l’emancipazione delle donne del Primo Novecento, a cura di Brunella Garavini. Spettacolo musicale con la partecipazione di Sara Dall’Olio (voce) accompagnata alle tastiere da Eugenio Fantini. Ingresso libero.