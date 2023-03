Il ricordo dell’amico Giuseppe Bellosi "Le sere in giro con la mia due cavalli"

Giuseppe Bellosi è uno dei più autorevoli studiosi della lingua romagnola. E proprio grazie al dialetto, agli inizi degli anni ’80 il suo percorso ha incrociato quello di Ivano Marescotti, ancora agli esordi. Bellosi, come vi siete conosciuti? "Ho incontrato Marescotti prima che diventasse famoso. A quel tempo aveva appena lasciato il posto fisso come geometra al Comune di Ravenna per fare teatro e si prestava a leggere, in modo teatrale, dei testi. Quando avevo bisogno di qualcuno che interpretasse delle letture durante le iniziative organizzate dal Comune di Alfonsine lo chiamavo. Lui veniva per poco. La sera, con la mia due cavalli, lo portavo a cena al ristorante Stella, che ora non c’è più, e saldavo il suo compenso per 100.000 lire". Poi avete continuato a frequentarvi? "Sì, grazie anche al legame che univa entrambi a Raffaello Baldini, il grande poeta santarcangiolese scomparso anni fa, di cui Marescotti ha saputo cogliere la potenzialità teatrale dei testi. Lui è stato il primo a portare la poesia di Baldini a teatro, riuscendo ad avvicinare il pubblico, anche popolare, al grande valore letterario delle sue poesie. Una sera a Massa Lombarda, dopo un recital di testi di Baldini, Marescotti è stato avvicinato da...