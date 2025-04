Il ricordo dell’arcivescovo: "La lettera per Dante. E dopo l’alluvione colpito dalla solidarietà"

Lo ricorderanno sempre le autorità e il mondo culturale ravennate che lo incontrarono sotto il segno del settecentenario dantesco, gli insegnanti e gli studenti dell’istituto Oriani di Faenza che gli regalarono la Madonna creata col fango dell’alluvione, i cervesi che anche lo scorso ottobre gli hanno consegnato, come da tradizione, il loro sale. E i tanti fedeli che lo apprezzavano per la sua gentilezza, il suo atteggiamento di apertura in un mondo difficile. Il primo nella nostra diocesi a ricordare papa Francesco però, venuto a mancare ieri mattina, è l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, che in questi anni lo ha incontrato diverse volte.

Come ha appreso la notizia?

"Sono rimasto molto sorpreso. Ho appreso la notizia dalla radio a metà mattinata, avevo già celebrato la messa senza accennare nulla, ma non si sapeva nulla. Sono molto rattristato, perdiamo un grande Papa che è stato per noi una luce e una guida notevole in questi anni. Io sono arrivato a Ravenna e dopo pochi mesi e lui è stato nominato e poi ha pubblicato quell’enciclica, ’Evangelii gaudium’, che anche per noi a Ravenna è diventata il vero programma per tutti questi anni di attività".

Un contributo forte, insomma

" Per me, credo, rimane e rimarrà soprattutto colui che ha dato una spinta di apertura alla chiesa: non tanto la missione nel senso tradizionale, nei Paesi lontani, ma la missione ovunque. Anche le chiese storiche e antiche sono state spinte da lui ad aprirsi, incontrare, dialogare. E poi il tema della pace, del contrasto alle guerre, del tentativo di risolvere tutti i conflitti attraverso le mediazioni. Il dialogo, la ricerca della riconciliazione, la speranza che ci ha dato attraverso il Giubileo. Queste sono state le cose molto importanti che ora dovremo piano piano recuperare e riordinare".

Lo ha incontrato diverse volte?

"Sì, alcune volte, sempre nelle occasioni ufficiali: negli incontri coi vescovi, le conferenze episcopali con lunghi dialoghi, con domande e risposte. Ci riuniva tutti una, due volte all’anno. E poi la visita ’ad limina’, che è la visita ufficiale dei vescovi di una singola Regione al Papa. In quell’occasione gli abbiamo presentato diverse situazioni, lui ha risposto con valutazioni e i consigli, ascoltando tutti in modo molto familiare e affabile, come faceva con i piccoli gruppi".

Nel 2020 c’era stata la visita con le autorità per parlare di Dante, che ricordo ha di quel giorno?

"Come città abbiamo fatto una visita importante privata per il settecentenario dantesco. C’erano i rappresentanti di chiesa, Comune e città siamo stati ricevuti nella Santa Sede, dove il Papa ci ha fatto dono di un documento specifico per il centenario dantesco, la lettera apostolica ’Candor lucis aeternae’: una sorpresa importante. Un documeto del Papa su Dante per il settecentenario era una cosa che desideravamo, ma che non eravamo sicuri di poter avere".

Aveva avuto contatti col Papa durante e dopo l’alluvione?

"Sì, c’era stato anche un breve incontro con i vescovi della Romagna colpiti, gli avevamo parlato della situazione e lui si era interessato, era rimasto colpito anche dalla solidarietà diffusa che si era generata".

Qual è stato l’ultimo contatto?

"L’ultimo contatto diretto è stata la visita ’ad limina’. Poi ci sono stati incontri più generali. Partecipava a tutte le assemblee dei vescovi, è sempre stato molto disponibile".

sa.ser