Il ricordo dell’attrice Elena Bucci "Era uno scrigno di fatti e cose Quando è morto si è alzato il vento"

Un ricordo struggente, pieno di momenti condivisi e di frasi che resteranno per sempre. L’attrice Elena Bucci, ha voluto salutare "l’omone" conosciuto da ragazza, scudo di quell’anima "fragile, sensibile e anche tanto coraggiosa", svelata poi durante il percorso umano e professionale condiviso. "Era coraggioso – ha aggiunto – al punto al punto da dire la verità sempre, prima o poi, in politica, nella vita, nel lavoro anche quando nessuno aveva il coraggio di farlo". Elena Bucci si è accodata a quanti hanno preso la parola per un ultimo saluto a Ivano Marescotti, nella sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo dove era allestita la camera ardente. "Ci siamo visti da poco – ha ricordato – e lui ha detto una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta. Mi ha detto, mentre assaggiava una oliva napoletana “beh, comunque, anche l’esperienza del morente è una esperienza di vita, e che esperienza”. Io lo sapevo che era grave il suo male, lo vedevo, ma in quel momento la soglia fra la vita e la morte era qualcosa di palpabile, vicina. Quella frase mi accompagnerà fino alla morte". Tante le sfaccettature di Marescotti artista: "Bisognava stare zitti e lasciargli spazio per fare le sue chiacchiere che erano poesie, racconti di vita, aneddoti, ricordi, visioni del mondo. Era capace di farti ridere alle lacrime e poi, pam, ti affondava una cosa che ti commuoveva con le lacrime di nuovo. Non ci siamo mai persi di vista. Ci facevamo una gran compagnia perché portava ovunque un sentimento della Romagna, un aspetto che condividevamo. Ivano mi è sempre sembrato uno scrigno, di fatti e di cose".

Fra i ricordi ne emerge con forza un altro che ha il sapore di qualcosa di preannunciato, emerso durante la preparazione di uno spettacolo. "Aveva voluto una canzone di Dalidà che sembrava così lontana, che faceva "…nel 2023, 23, 23…" Siamo nel 2023 e dico che lui ha avuto una veggenza, anche lì, che era il suo anno del passaggio, della trasformazione". Poi gli ultimi momenti. "A settembre abbiamo improvvisato insieme al Museo delle Erbe Palustri e quando lui faceva quelle serate lì, in mezzo alla gente, gratis, volava, libero. Faceva diventare matte le persone. Non gli servivano grandi mezzi microfoni o altro, serviva solo il suo talento, generosissimo. Fino a poco tempo fa, arrivava al teatro a Russi, malato ma sempre bello ed elegante, e con uno sguardo che sembrava già provenire da un altro mondo che forse è anche quello degli artisti". E infine: "Il 26 marzo ero a Palermo ed era una giornata di grandissimo sole. A un certo punto si è levato un vento anomalo che ha sollevato i tavolini, i bicchieri. Parlando con Erika ci siamo dette che quando un’anima forte ci saluta, qualcosa si muove".

m.s.