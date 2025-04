Il ricordo dello zio: "Era un bravo ragazzo. Solare e altruista"

Raccapriccio, incredulità e profondo cordoglio nei confronti dei famigliari. Sono i sentimenti che accomunavano le diverse persone che abbiamo interpellato ieri a Longastrino. Nessuna delle persone fermate a caso nel paese situato ‘a cavallo’ tra la provincia di Ferrara (territorio comunale di Argenta) e quella di Ravenna (di Alfonsine), ha tuttavia voluto rilasciare dichiarazioni o anche solo un semplice ricordo, preferendo rispettare l’enorme dolore di Sandra e Gabriele, ossia i genitori del 38enne.

"Ho già parlato con i giornalisti ieri sera (martedì, ndr) – ha precisato Giovanni Coatti, zio di Alessandro, uscendo dalla propria abitazione situata in via Bassa, nella parte romagnola del paese – e non ho davvero altro da aggiungere. Ciò che hanno riportato oggi i giornali risponde al vero. Posso solo ribadire che mio nipote era il ragazzo più bravo del mondo, una persona solare, aperta alla vita e sempre pronta a farsi in quattro". Martedì lo stesso zio Giovanni aveva spiegato agli organi di stampa che Alessandro "amava molto viaggiare, scoprire il mondo. Era in Colombia per una vacanza, un momento di relax (…) Aveva preso alloggio in un ostello del centro. Voleva godersi le spiagge, il clima. Quando non lavorava, andava in vacanza, con amici o senza. Questa volta era partito da solo. Non ci aspettavamo una fine così tragica. Dal 4 aprile non avevamo più sue notizie, un silenzio che ora comprendiamo fosse un terribile presagio".

Nativo di Portomaggiore, cittadina situata in provincia di Ferrara, Alessandro Coatti aveva studiato ad Argenta e risiedeva nella parte alfonsinese di Longastrino. Fino alla fine dello scorso anno aveva fatto parte dell’organizzazione britannica ‘Royal Society of Biology’ che, come si legge nel proprio sito, si è detta "sconvolta dall’annuncio della morte dell’ex collega". Sulla tragica vicenda è intervenuto il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani: "La notizia della morte del nostro concittadino lascia attoniti e senza parole. Esprimiamo la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla sua famiglia ed alla Comunità di Longastrino, con l’auspicio venga fatta chiarezza su un delitto tanto efferato".

l.s.