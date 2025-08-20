Il ricordo di Baldassarri

La rassegna ’Un poeta da ricordare’ è un evento nato nel 1996, raccogliendo l’eredità del Trebbo poetico ideato negli anni Cinquanta da Walter della Monica e da allora, con costanza e passione, è proposto dall’associazione Capit Ravenna al grande pubblico attraverso la rilettura e il commento delle opere dei più rappresentativi poeti italiani da parte di insigni studiosi.

L’edizione numero 28 della rassegna, come sempre proposta a Marina di Ravenna nel periodo estivo, quest’anno sarà incentrata sulla figura del poeta Tolmino Baldassarri. Nato a Castiglione di Cervia nel 1927, viene considerato dagli esperti competenti in materia tra i maggiori autori dialettali nel panorama nazionale.

L’incontro, curato dal poeta e drammaturgo Nevio Spadoni e accompagnato di musicisti Egidio Collini (chitarra) e Stefano Martini (violino), si svolgerà nella serata di oggi alle ore 21 presso lo stabilimento Luana Beach (via Lungomare 80). In caso di maltempo si terrà al coperto.

Giunto alla poesia da autodidatta, Tolmino Baldassarri, spiegano gli organizzatori, "ha maturato una vasta cultura specie letteraria, tenendo poi lezioni integrative di letteratura e corsi di poesia presso varie scuole".

Ancora: "Poeta d’incanti e stupori da fanciullo, con un’intonazione umile e sobria, Baldassarri è una delle voci liriche più significative del Novecento letterario: un onore non solo per la nostra Romagna, ma per l’intero Paese".

L’evento di questa sera proposto da Capit Ravenna è a ingresso libero.