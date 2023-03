Il ricordo di don Giussani con Adriano Rusconi

Si chiude alle 20.45 di stasera, recuperando un appuntamento rinviato lo scorso autunno, l’iniziativa ’Quello che cerchi c’è’, il ricco programma di omaggi in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, organizzato dalla Fraternità di Comunione e Liberazione in collaborazione con l’associazione culturale Il Sicomoro. All’hotel Mattei (via Mattei 25), si terrà un incontro sul tema ’Chi è oggi don Giussani?’, con il dottor Adriano Rusconi, che ha seguito Giussani fin dagli anni 50, sia come amico che come medico. L’iniziativa è a ingresso libero.