Il ricordo di Giovanni Spadolini nel centenario della nascita

Il 21 giugno 2025 cade il centenario della nascita, a Firenze, di Giovanni Spadolini che ci lasciò il 4 agosto 1994; al politico risorgimentale ed allo statista repubblicano che Ugo La Malfa volle, fin dal 1972, nelle liste dell’Edera dopo aver diretto per 13 anni Il Resto del Carlino e poi il Corriere della Sera e divenuto il primo Ministro per i Beni culturali del Governo italiano, primo Presidente del Consiglio laico, Ministro della Difesa, Segretario del PRI e infine Presidente del Senato, anche Ravenna gli deve testimonianze concrete di impegno, di affetto e di civismo.

Proprio in questi giorni di ricorrenza Rai Storia gli dedica un bel documentario sulla sua straordinaria passione culturale e sul prezioso impegno politico e istituzionale: ne parlano tra gli amici più cari Antonio Patuelli presidente dell’ABI, Cosimo Ceccuti e Stefano Folli, ed il pensiero corre a Domenico Berardi, Vanni Ballestrazzi, Tino Dalla Valle ed ai tanti amici ravennati del PRI e non solo che mai dimenticava per stima e riconoscenza reciproca.

Nel settembre dell’81, (gli anni infuocati del terrorismo e della pubblica istruzione) dopo un comizio al cinema Mariani, lo accompagnammo, Mauro Fantini, Sauro Mattarelli ed io, in una visita entusiastica prima alla Biblioteca Oriani e poi alla Classense, i due gioielli che Spadolini, in quei mesi Presidente del Consiglio, amava citare anche in incontri internazionali, poi la giornata si concluse alla Festa della Cooperazione repubblicana a Piangipane.

Immagino che la Fondazione Spadolini abbia voluto ricordare anche quei momenti donando oggi al nuovo Museo Byron e del Risorgimento alcuni preziosi cimeli garibaldini e mazziniani. Antonio Patuelli, che ne fu studente alla Facoltà fiorentina di studi storici, convinse Spadolini, grazie all’impegno di Aurelio Orioli di San Pietro in Vincoli, patriota mazziniano antifascista, perseguitato e riparato a Parigi, a prendere in carico al Père-Lachaise la tomba di Piero Gobetti, ancora oggi sotto tutela della nostra Ambasciata.

Voglio ricordare infine quanto Spadolini sia stato promotore delle sedi universitarie romagnole; lo scrisse nella prefazione del volume ’Ravenna, dall’Università in poi’ che ho curato per l’University Press Bologna, Santerno Edizioni: “ho voluto dare il mio personale contributo al decentramento universitario di Bologna in Romagna a lungo invocato dai ravennati e forlivesi, scrive Spadolini, un giusto riequilibrio senza lo spirito del localismo gretto e becero, un piccolo miracolo testimonianza della tenacia romagnola ed i primi risultati ne dimostrano la validità e la prospettiva”. E aveva ragione l’amico Giovanni Spadolini.

Giannantonio Mingozzi