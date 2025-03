Il ricordo di Jovanotti per ’Pape’ Gurioli: "Un artista pazzo e unico". Domani i funerali

"Ho saputo stamattina che se n’è andato Pape, che negli anni ’90 ha condiviso con me palco e studi di registrazione suonando piano e tastiere con talento e simpatia. Un artista pazzo e unico, mando un grande abbraccio alla figlia Arianna che lui adorava. Era di Marradi, terra di poeti". Così ieri Jovanotti ha ricordato su Instagram Giampaolo Gurioli detto ’Pape’, morto mercoledì a 65 anni. Pianista e compositore conosciutissimo a Faenza, aveva lavorato con grandi nomi. Anche Laura Pausini ha postato una foto di Gurioli e ha scritto "Riposa in pace caro Pape". "Quando muore un artista, una persona che ha dedicato tutta la vita a un’arte, non muore solo una persona ma muore un universo intero – ha scritto il batterista Pier Foschi –. Muore la dedizione, muore la passione, muore l’allegria, muore l’altruismo, muore una follia. In compenso però quello che lascia è la stessa cosa che si porta via, ma centuplicata. Ciao Pape".

La salma è esposta al teatro degli Animosi di Marradi. I funerali si terranno domani alle 15 nel monastero Santissima Annunziata di Marradi.