Il ricordo di Muratori e Malagola

Oggi alle 17.30, nell’Aula Magna della Casa Matha in piazza Andrea Costa, il Comitato ravennate della Società Dante Alighieri ricorderà Santi Muratori, Laura Franchi Malagola e presenterà il secondo volume dell’Opera omnia di Muratori. Ricorderà i due personaggi Franco Gàbici, presidente della Dante. Aveva tre amori Santi Muratori: Dante, la Pineta e la Biblioteca Classense, della quale è stato un impareggiabile direttore. Considerava Dante, insieme alle basiliche bizantine, uno dei più preziosi tesori della città e al sommo poeta ha dedicato importanti studi. Nel 1921, inoltre, insieme a don Giovanni Mesini è stato uno dei promotori delle celebrazioni per il sesto centenario della morte del Poeta. Importantissimo e riferimento ineludibile per ogni

ricerca su Ravenna e la Romagna il suo “Schedario”, conservato in Classense, che raccoglie più di 30 mila schede. Amò la Pineta, che “incorona nobilmente la città regale” e dove ciascuno, fra le sue ombre “sa ritrovare la sua fanciullezza mesta, la sua purità e il suo sogno”.

Infine la Classense, che Diego Valeri definì “l’acropoli intellettuale di Ravenna”. Nello studio di Muratori son passati tutti, dagli studiosi ai semplici cittadini, con la certezza di essere sempre accolti, come scrisse Marino Barchiesi, dalla “placidità umanistica” e “dalla sorridente maestà di Santi Muratori”. Prima della rievocazione di Muratori sarà ricordata, nel decennale della scomparsa, Laura Franchi Malagola, storica segretaria della Dante ravennate. Il rango della famiglia non ha mai intaccato il suo essere semplice e disponibile. Una vera signora, forse una delle rappresentanti di un mondo che ormai non esiste più. A conclusione del pomeriggio sarà presentato il secondo volume dell’Opera omnia di Muratori curato da Gàbici e pubblicato da Giorgio Pozzi grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Al volume, che raccoglie gli scritti di Muratori dal 1912 al 1916, ne seguiranno altri a dimostrazione della prolificità di uno studioso che ha indagato a tutto tondo la città alla quale ha dedicato una appassionata dichiarazione d’amore.