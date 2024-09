Il ricordo di Nino Carnoli e ’Quelli del bar mosaico’

Stasera alle 19 alla piadineria Mosaico (via Argentario, 26) ci sarà un incontro per ricordare Romano Scarponi e il libro di Nino Carnoli ’Quelli del Bar Mosaico’.

Nell’occasione sarà istallata una opera in mosaico realizzata da Paolo Racagni che interpreta in mosaico la copertina del libro ’Quelli del Bar Mosaico’ sùcritto da Nino Carnoli (nella foto) e un QR code collegato a una videopresentazione fotografica. Sarà presentato il video tratto dalla pubblicazione originale con voci narranti di Carla Baroncelli e Gianluigi Tartaull realizzato grazie alla collaborazione di Danilo Montanari, Enzo Pezzi, Filippo Landi e Gerardo Lamattina, Giorgia Baroncelli, Elena Pagani, Fulvio Fiorentini, Edoardo Missiroli.

Il bar in quegli anni era al centro della vita artistica culturale e politica di Ravenna e non solo. Era ubicato tra le aule dell’istituto d’arte per il mosaico e lo studio di mosaico di Renato Signorini. Un luogo culturale dove persone come Mario Salvagiani, Carlo Bubani, Ennio Dirani, Giulio Guberti tra le chiacchiere da bar, fecero nascere istituzioni culturali come: Ravenna Festival, Ravenna Jazz e le famose esposizioni della pinacoteca. Il bar era frequentato da artisti, politici, intellettuali, mosaicisti, grafici, insegnanti, fotografi, attori e scrittori, che negli anni 60-70-80 hanno creato la Ravenna del futuro.

Interverranno nell’occasione Gianluigi Tartaull, Cesare Albertano e Dedi Baroncelli.