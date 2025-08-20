Il ricordo di Paola Bruni. Il pianista Grande da Fumagalli a Liszt

Un giovanissimo pianista, Giancarlo Grande, vincitore del concorso “Andrea Baldi 2024” è il protagonista - stasera alle 21 al Giardino della Biblioteca Comunale - della serata in ricordo di Paola Bruni, pianista cara alla comunità di Alfonsine di cui era originaria e prematuramente scomparsa. Ma Giancarlo Grande rappresenta anche il simbolo del lavoro che Emilia Romagna Festival sta facendo da anni per curare e dare risalto ai giovani musicisti, in quella sezione del festival chiamata “Primo Premio!” riservata da anni proprio ai giovani vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.

Il programma è un viaggio nel cuore del Romanticismo pianistico, tra il virtuosismo e la sensibilità poetica di due autori che hanno saputo trasformare il pianoforte in un’orchestra in miniatura: Adolfo Fumagalli e Franz Liszt. Si apre con la raffinata trascrizione per mano sinistra sola che Adolfo Fumagalli dedicò a “Casta diva” dalla Norma di Vincenzo Bellini, un omaggio virtuosistico e poetico a una delle arie più celebri del belcanto italiano. Si prosegue con la seconda parte di Années de Pèlerinage – Italia di Franz Liszt, un vero diario musicale in cui il compositore unisce il fascino dei paesaggi e delle arti italiane a pagine di intensa introspezione. Chiude la serata un’altra straordinaria parafrasi lisztiana, le Reminiscenze di Lucia di Lammermoor di Donizetti, in cui temi e atmosfere dell’opera si trasformano in una sintesi pianistica di virtuosismo e dramma.

Giovanissimo talento del pianoforte, Giancarlo Grande (Castrovillari, 2006) si è già imposto sulla scena musicale italiana vincendo, oltre al Concorso Andrea Baldi, altre importanti competizioni, tra cui anche il Premio delle Arti 2023/2024 e il primo premio assoluto al concorso internazionale “Vincenzo Scaramuzza” – riconoscimento mai assegnato nelle precedenti edizioni. Allievo del M° Rodolfo Rubino al Conservatorio di Cosenza, ha suonato come solista con orchestra in pagine di Scriabin e Mozart, esibendosi anche ai Musei Vaticani nel 2023.

La sua formazione si arricchisce di masterclass con artisti di fama internazionale come Boris Bekhterev, Dimitri Alexeev e Herta Hansena. Attualmente studia composizione con il M° Vincenzo Palermo presso il Conservatorio “S.Giacomantonio” di Cosenza. In caso di maltempo spettacolo al Cinema Teatro Gulliver, piazza della Resistenza 2.

Ingresso: biglietti 5 euro - fino a 10 anni 1 euro; biglietti disponibili su Vivaticket. Il programma: Adolfo Fumagalli “Casta diva” dalla “Norma” di V. Bellini, Op. 61 (per mano sinistra sola) Franz Liszt Annèe de Pelegrinage II “Italia”, S. 161 Franz Liszt Reminiscenze di “Lucia de Lammermoor” di G. Donizetti, S. 397.