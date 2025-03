Il ricordo di una visita alla centrale del latte di Ravenna

Ravenna, al pari di tante cittadine, aveva la sua centrale del latte. Inaugurata il 5 novembre 1962, mi pare che la sua sede fosse in via Vicoli, dove oggi vi sono due lunghi edifici di villette a schiera, più o meno davanti al bar di Matteo Collina. Scrivo col condizionale, poiché i ricordi di quando s’era bambini a volte risentono di fantasiose interpretazioni e quindi l’errore dev’essere ammesso. Di certo fu che ci andammo in visita con la scuola, forse in seconda o terza elementare, e pure pedibus calcantibus, ché allora una grande disponibilità di pullmini scolastici non c’era.

La vivemmo come una bellissima avventura: nella giornata di sole la lunga passeggiata, seguendo strade e circonvallazioni col traffico rarefatto del 1963, si svolse ordinata e in assoluta sicurezza sotto la ferma direzione della maestra Rosanna Farini, perdipiù giocando a ’Che macchina è’: talmente pochi erano i modelli d’auto che se ne poteva indovinare il tipo senza guardare, solo ascoltandone il rombo. Come ci si accontentava di niente, allora! Giunti alla centrale ci offrirono a mo’ di benvenuto un bel bicchierone di latte a testa e di questo sì, ricordo ancora il sapore intenso e il profumo pieno, rotondo, lievemente dolce, che intrideva peraltro tutto lo stabilimento.

Da pochissimo alle tradizionali bottiglie di vetro a rendere s’era affiancato un rivoluzionario contenitore di cartone a perdere – il tetrapack – a forma di tetraedro, in pratica una sorta di piramide delle dimensioni di circa venti-venticinque centimetri e, per nostro sommo divertimento, ne fabbricarono una ventina vuoti che poi ci regalarono, diventando il ricordo della visita.

La centrale del latte era una conquista sociale, una struttura di qualità legata intimamente al territorio che presupponeva allevamenti locali di bovini, un servizio di autocarri per la raccolta e il conferimento dei caratteristici bidoni di alluminio, una capillare rete di latterie quali rivendite. Al prodotto principale presto s’affiancò la produzione di burro e panna e tutto pareva andare per il meglio, ma l’inesorabile avanzare dei supermercati, la concorrenza dei marchi nazionali, il progressivo abbandono dei vuoti a rendere, il calo dei bovini, determinarono la continua riduzione dei bilanci e, verso la fine degli anni ’70, la centrale del latte di Ravenna chiuse i battenti. Un triste destino per un’azienda di alta qualità.