Il ricorso all’ipnosi a Cardiologia aiuterà i pazienti

A Ravenna l’ipnosi è stata utilizzata per ora all’interno del reparto di Cardiologia in occasione di alcuni esami particolarmente fastidiosi, come l’ecocardiogramma transesofageo che prevede l’inserimento di una sonda nell’esofago. Ma il direttore, il cardiologo Andrea Rubboli, ha già annunciato di voler ampliare l’utilizzo di questa pratica antichissima nell’attività clinica di Cardiologia, anche nell’ambito di procedure invasive come l’impianto di pacemaker e la coronarografia. L’ipnosi viene utilizzata già da tempo all’estero e in Italia ed è utile nella gestione del dolore sia acuto che cronico. È preziosa poi nei casi di pazienti che soffrono di allergie, oltre al fatto che non procura, al termine di esami o piccoli interventi, quel senso di angoscia e ansia che invece capita di provare dopo la sedazione.

Esistono diversi centri in Italia per la formazione sulla pratica dell’ipnosi, come quello di Asti, a cui si sono rivolti medici e infermieri di Ravenna. È importante, come lei ha scritto, che i pazienti abbiano fiducia in questo metodo, perché la predisposizione con la quale lo si affronta è determinante. I primi pazienti sui quali è stata utilizzata a Cardiologia a Ravenna hanno accolto volentieri la proposta e hanno dato un riscontro del tutto positivo.