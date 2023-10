Il rientro in porto. Dopo 25 anni è tornata la barca di Teodorico: "Entro 18 mesi a Classis"

La ‘Barca di Teodorico’ ha lasciato Comacchio per far ritorno a Ravenna. Il prezioso reperto archeologico rinvenuto nel 1998 durante i lavori di realizzazione del parco Teodorico è ora in un edificio di via Zara dotato di videosorveglianza che fa capo ad Azimut. Ha affrontato il viaggio giovedì scorso, protetta da un guscio e con un trasporto eccezionale realizzato dal Consar per conto della Soprintendenza. "La barca - ha spiegato ieri la soprintendente Federica Gonzato - dopo il ritrovamento nel 1998, è stata sottoposta ai primi restauri dopo il 2000. Oggi grazie a un finanziamento ministeriale è stato possibile trasferirla ed è stata commissionata un’ulteriore indagine diagnostica per verificare lo stato di salute del legno. I risultati ancora non sono arrivati, ma da alcune anticipazioni possiamo dire che sembra godere di buona salute".

Il progetto per riportare la nave a Ravenna, fortemente voluto dalla Soprintendenza e dal Comune, è iniziato nel corso del 2021 con l’ottenimento di un importante finanziamento del ministero della Cultura, finalizzato al trasferimento e all’esecuzione di indagini diagnostiche per acquisire dati utili alla successiva progettazione del restauro. Durante questi tre anni sono state svolte analisi in collaborazione con l’Istituto Centrale del Restauro e si sono effettuati lavori finalizzati a consolidare la struttura contenitiva del reperto per consentirne il trasporto in assoluta sicurezza. Contemporaneamente sono stati aperti alcuni tasselli del guscio contenitivo per verificare lo stato conservativo del legno attraverso esami specialistici.

Ora la barca, al centro di ulteriori indagini, rimarrà all’interno dell’edificio di via Zara il tempo necessario al compimento dell’allestimento, all’interno di Classis, dell’area che dovrà accoglierla. "L’intenzione - ha proseguito la soprintendente - è di accelerare i tempi il più possibile. Quando avremo i risultati dell’indagine diagnostica sapremo come intervenire e l’idea è di ricollocarla entro un anno, un anno e mezzo, a Classis dove vorremmo dare vita ad un cantiere di restauro aperto ai visitatori".

L’imbarcazione di età tardo-antica, dovrebbe risalire, secondo prime valutazioni, all’epoca di Odoacre (435-495).

"L’arrivo della barca di Teodorico a Ravenna – hanno sottolineato il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – segna finalmente un primo, importantissimo, passo in avanti verso il concretizzarsi di un progetto che era nel nostro cuore e nelle nostre speranze da diverso tempo e per il quale ci siamo impegnati molto nel ricercare i fondi necessari, trovandoli due anni fa nell’ambito dell’Accordo di valorizzazione da parte dell’allora ministro della Cultura Dario Franceschini. Finalmente la nave di Teodorico è tornata a Ravenna e ora può prendere avvio il percorso che porterà alla valorizzazione e alla restituzione alla comunità".

Il finanziamento del ministero della Cultura del 2021, pari a 2 milioni e mezzo di euro, ha come fulcro l’area di Classe e comprende un intervento di riqualificazione della basilica di Sant’Apollinare in Classe, con il rifacimento di tutti gli infissi e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nell’area di accesso, ma soprattutto la valorizzazione della ’Barca di Teodorico’ in un padiglione dedicato del museo Classis.

a.cor.