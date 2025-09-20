Il Riesame dimezza i sequestri a Si Computer

Il Tribunale del Riesame di Ravenna ha accolto in parte le richieste avanzate dalle difese nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta maxi frode carosello internazionale scoperta dalla Guardia di Finanza, che aveva portato a sequestri per circa 40 milioni di euro. La vicenda riguarda la società lughese Si Computer spa e i suoi vertici, coinvolti in un’inchiesta coordinata dalla Procura europea – sede di Bologna – su un articolato giro di fatture false, quantificato in oltre due miliardi di euro, finalizzato a frodare l’Iva.

Dopo la decisione del Gip l’11 agosto scorso, che aveva disposto sequestri per circa 27,6 milioni di euro nei confronti della società e, per equivalente, dei suoi amministratori e di una dipendente, i legali hanno presentato ricorso al Riesame. Nelle scorse ore il collegio – presieduto da Antonella Guidomei con i giudici Natalia Finzi e Cosimo Pedullà – ha annullato integralmente il sequestro nei confronti della dipendente, ordinando la restituzione dei beni, e ha ridotto della metà i sequestri a carico del presidente e del vicepresidente della società. È stato invece confermato il sequestro nei confronti della Si Computer, che resta vincolata per l’intero importo di 27,6 milioni.

I difensori hanno sostenuto che il decreto di sequestro fosse sproporzionato e privo dei presupposti, sottolineando come l’indagine si protragga da tre anni e come, in questo periodo, né gli amministratori né la società abbiano compiuto atti per celare o disperdere il patrimonio. Nella memoria depositata, gli avvocati Ermanno Cicognani e Marco Contarini hanno contestato l’esistenza stessa di un profitto confiscabile: "Si Computer – scrivono – ha corrisposto 27,6 milioni di euro di Iva ai fornitori, i quali hanno a loro volta versato le somme dovute. Lo Stato ha incassato esattamente quanto previsto". Per la difesa, dunque, non ci sarebbe stato alcun arricchimento illecito a danno dell’erario.

L’istanza presentata chiedeva l’annullamento del sequestro preventivo per insufficienza degli indizi o, in subordine, una riduzione sostanziale dell’importo, calcolato secondo i legali in non oltre 10,4 milioni di euro. Il Tribunale non ha accolto interamente queste conclusioni, ma ha comunque ridimensionato in modo significativo la portata del provvedimento originario.

Al termine della camera di consiglio, la decisione segna un primo punto a favore delle difese, che ora attendono l’evoluzione dell’inchiesta. Restano però confermate le accuse più gravi nei confronti della società, ritenuta parte attiva del meccanismo di frode carosello che, secondo gli inquirenti, avrebbe permesso di ottenere indebiti crediti Iva e di rafforzare la posizione sul mercato grazie a prezzi ultracompetitivi.

Gli altri legali che hanno assistito i ricorrenti nel procedimento di riesame sono gli avvocati Guido Maffuccini, Marco Montefiori, Giorgio Guerra e Antonio Vincenzi.

Lorenzo Priviato