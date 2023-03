Il rilancio del turismo sociale Albergo del Cuore, lavori in corso

È online il nuovo sito web dell’Albergo del Cuore, il progetto di turismo sociale di cui è titolare la cooperativa ravennate San Vitale, associata a Legacoop Romagna. I lavori di ristrutturazione dell’immobile di Via Rocca Brancaleone 42, che ospiterà la struttura ricettiva, sono a pieno regime e l’apertura al pubblico è prevista per la fine del 2023. Proprio per accompagnare questi ultimi mesi di lavoro, all’indirizzo www.albergodelcuore.it è stato lanciato il nuovo sito web dell’albergo con una apposita campagna di fundraising. "San Vitale – dice la presidente Romina Maresi – attraverso la campagna 5x1000 e una pagina dedicata sul sito dell’albergo, promuove un fundraising diffuso e speciale: chi volesse già da ora sostenere il progetto può per esempio collegarsi ad albergodelcuore.it e donare a qualcuno un soggiorno nella nostra struttura o regalarsi una cena nel nostro bistrot, e potrà usufruirne una volta che l’attività sarà avviata".

"Il sito, semplice e dinamico, è stato sviluppato insieme allo studio di consulenza Romboli Associati ed è pensato per presentare al pubblico il progetto di ristrutturazione in ogni suo dettaglio – continua la presidente —. Al suo interno si possono trovare sia informazioni relative all’organizzazione delle stanze e degli altri servizi, come ad esempio il bistrot e lo shop enogastronomico, sia relative agli aspetti di rigenerazione urbana e di impatto sociale: non va infatti dimenticato che in questo albergo saranno inseriti in percorsi formativi e professionalizzanti 20 giovani in condizione di fragilità".

In concomitanza con la nuova presenza online, l’Albergo del Cuore si è dotato anche di un logo rinnovato: una chiave a forma di cuore che rimanda ai valori di comunità, accessibilità e inclusione, per una struttura progettata per rimuovere le barriere architettoniche e culturali che limitano la permanenza a Ravenna di turisti con disabilità o esigenze speciali (famiglie con bambini autistici, ad esempio). Il sito potrà essere utilizzato dai turisti per prenotare le proprie camere, cosa che al momento non è ancora possibile fare.