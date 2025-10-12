Il rilancio passa dall’arte. A passeggio tra le vetrine

È un percorso artistico, ’Arte in vetrina’, inaugurato ieri nel cuore del Borgo San Rocco con una passeggiata tra le vetrine delle attività commerciali attive, ma anche tra quelle non ancora affittate nelle quali saranno allestite opere d’arte contemporanea che si rinnovano con cadenza mensile. Il percorso parte da PianoB, in via Bassa del Pignataro 2, non solo una piccola galleria e un laboratorio di ceramica, prosegue poi tra le vie del Borgo San Rocco e le sue vetrine, dove le esposizioni temporanee di artisti daranno visibilità anche ai locali sfitti facilitandone la riapertura, grazie all’impegno di pulizia e cura del decoro. Qualche “extra percorso” prevede una piccola deviazione su via Mazzini, in via Matteotti e in piazzetta Corte Cavour grazie alla disponibilità dei proprietari di ulteriori attività diffuse nel centro storico. ’Arte in vetrina’, in occasione della Biennale del Mosaico ospiterà nei suoi spazi alcune sezioni dell’evento con l’esposizione di Valeria Ercolani presso lo spazio espositivo PianoB pausa arte Ravenna, con le opere di Carlo Pasini in Corte Cavour e presso Ristorante Alexander con le opere in mosaico prodotte dall’Accademia di Belle arti di Ravenna. L’inaugurazione di queste sezioni è prevista il 18 di ottobre in occasione dell’apertura della Biennale del Mosaico. Il progetto è curato da Laura Pagliai (PianoB - pausa arte Ravenna), Rosella Mengozzi (Comitato Vicini-Vicini, firmataria del Patto di collaborazione per la cura dei beni comuni con CittAttiva), Chiara Francesconi (Presidente della Commissione Cultura del Comune).

Ha aderito all’iniziativa anche il parroco di San Rocco Don Paolo Szczepaniak, che ha aperto le porte del suo sagrato e ospitato le opere di alcuni artisti. Durante la conferenza stampa la Direttrice dell’Accademia di Belle Arti Paola Babini ha proposto di sviluppare e prospettare in parallelo anche un utilizzo delle attività vuote quali possibili "laboratori” per i giovani studenti dell’Accademia che sono il “futuro” dell’arte del mosaico ravennate e che potrebbero trovare spazi di lavoro e di esposizione proprio in questi luoghi". Le ideatrici di ’Arte in vetrina’, Rosella Mengozzi e Laura Pagliai, hanno sottolineato rispettivamente il ruolo dell’associazione “Vicini Vicini” come "motore di socialità e di comunità" per Borgo San Rocco, mentre la seconda - che ha aperto il suo laboratorio PianoB vicino a Porta Sisi - ha ribadito la volontà di far incontrare artisti e residenti.