Il ringraziamento ai Vigili del Fuoco

Al teatro Alighieri ieri mattina sono stati ricordati i drammatici giorni dell’alluvione e l’impegno di chi, in quei giorni, si è prodigato per salvare le persone in difficoltà . Dopo il concerto della banda nazionale dei Vigili del Fuoco è stata conferita la cittadinanza onoraria a Carlo Dall’Oppio, attualmente Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

"Dall’Oppio, emiliano romagnolo, quando si verificò l’emergenza rivestiva l’incarico di direttore regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna e ha coordinato i soccorsi assieme alle squadre di vigili del fuoco arrivati anche da tutta Italia per arginare una situazione di particolare emergenza, grazie alla sua lunga esperienza ‘sul campo’ coordinò con efficacia centinaia di uomini e mezzi impegnati nel salvataggio e nella messa in sicurezza di persone e luoghi – ha sottolineato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco – . L’onorificenza che la Città di Ravenna, che fu una delle città più colpite dall’alluvione di un anno fa, ha voluto tributare alla persona dell’ingegnere Carlo Dall’Oppio è un segno di riconoscimento a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la missione che ha svolto in quella circostanza e che svolge ogni al servizio della nostra nazione".