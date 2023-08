Il ringraziamento dei sindaci al commissario Brusa

Un saluto e un ringraziamento. Il sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha incontrato Paolo Brusa, commissario capo del commissariato di polizia di Stato di Lugo, in vista del pensionamento, che decorrerà dal primo settembre. Il primo cittadino ha portato il saluto e il ringraziamento di tutti i sindaci della Bassa Romagna: "L’operato del commissario Brusa è riconosciuto da tutti per la professionalità e la passione con cui ha sempre saputo distinguersi – ha sottolineato Daniele Bassi –. A lui va dunque la nostra massima riconoscenza, non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’eredità che lascia in Commissariato, poiché la sua esperienza e competenza hanno lasciato un segno tangibile su tutto il personale".

"In Bassa Romagna esiste davvero una forte collaborazione tra Amministrazioni e forze dell’ordine – ha rimarcato il commissario Paolo Brusa -, la volontà di remare tutti dalla stessa parte è tangibile. Anche gli investimenti sulla sicurezza sono sempre stati fatti in modo condiviso, penso per esempio ai varchi stradali, uno strumento d’avanguardia capace di fornire un enorme servizio a tutte le forze dell’ordine".