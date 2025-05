Il rischio astensionismo. Pasquino: "Il pericolo c’è, ma chi non va a votare sbaglia"

Gianfranco Pasquino, politologo e Professore emerito di scienza politica nell’Università di Bologna. Nel 2021 alle elezioni comunali votò il 54% degli aventi diritto, cinque anni prima la percentuale fu del 61,28%, questa volta la percentuale rischia di diminuire ulteriormente. Ravenna conferma un trend nazionale in termini di numero di voti e, di conseguenza, di astensione?

"Sì, in parte conferma una tendenza nazionale. In una zona ad alto senso civico come Ravenna c’è però da interrogarsi sul perché questo avvenga. Per dare una risposta, bisogna guardare al numero di iniziative organizzate dal partito dominante, cioè il Partito democratico, e quelle del candidato opposto. È attraverso le iniziative dei partiti che si portano le persone a votare".

E una competizione serrata aiuta.

"Sì, perché se il centrodestra ritiene di non poter vincere, non organizza incontri e manifestazioni e di conseguenza si mobilitano meno persone".

L’astensione solitamente chi avvantaggia?

"Chi è al potere. Avvantaggia il candidato sindaco del Partito democratico. Dovrebbe essere il centrodestra, ripeto, a mobilitare gli elettori dandosi da fare. Se gli elettori ritengono che ci siano poche possibilità di vincere, non vanno al seggio".

Il voto on-line aiuterebbe a ridurre il livello dell’astensione?

"Certamente serve. Il voto on-line è utile per studenti fuori sede, imprenditori che i giorni in cui si vota non sono in città. E poi sarebbe utile votare prima, per posta, come viene fatto negli Stati Uniti".

Il candidato della Democrazia Cristiana, Giovanni Morgese, intervistato dal Carlino ha detto: ’il 50% degli amici di mia figlia non sapeva neppure se alle elezioni si votasse fisicamente oppure online’. Come la commenta?

"Bisognerebbe interrogare i genitori e i professori di questi ragazzi, che non hanno spiegato come si vota. Bisognerebbe interrogare gli stessi ragazzi, chiedendo loro se parlano di politica, perché queste sono cose molto gravi".

Lei ha detto, in passato - riassumendo -, che chi non va a votare sbaglia.

"Il professor Pasquino ha ragione (ride). Chi non va a votare sbaglia, perché così facendo le sue opinioni non contano. Gli elettori che non vanno a votare non verranno presi in considerazione".

Il disinteresse non paga?

"No, perché se non ti interessi alla politica, non sarà lei ad interessarsi a te. E non avrai trasporti migliori, una sanità migliore, un lavoro migliore e via dicendo".

Luca Bertaccini