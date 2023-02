Il ristorante ’dalla Dina’ premiato per i suoi 60 anni di attività

Il ristorante ’dalla Dina’ di Cervia ha ricevuto il premio ’Gianni Batani,’, arrivato alla seconda edizione. La cerimonia si è tenuta in occasione di ‘Riviera in Fiera’, dedicato alle attività del settore della ristorazione e del commercio svoltosi ai Magazzini del Sale di Cervia. Il ristorante, che si trova sul Lungomare D’Annunzio, è stato premiato per la sua storia e tradizione. L’attività è stata avviata nel lontano 1963; il premio è dunque il riconoscimento per i 60 anni di lavoro. ’Dalla Dina’ è un esercizio di ristorazione caratterizzato dalla continuità di gestione della famiglia Lunardini, iniziata con Mario Lunardini e dalla moglie Dina Pagan. Grazie alla loro storia si sono anche unite due famiglie marinare: quella cervese dei Lunardini e quella chioggiotta dei Pagan. Con il passare degli anni si è andata sempre più consolidando la gestione del ristorante. Del resto erano gli anni del boom turistico della città e il ristorante non ha cambiato posizione trovandosi ancora nel punto di incontro del Lungomare D’Annunzio con via Nazario Sauro. La clientela del ristorante era quindi costituita da cittadini e turisti che potevano gustare le ricette della tradizione marinara. Il 28 aprile 2021 è scomparsa all’età di 95 anni la Dina, che a 15 anni aveva conosciuto Mario e fino all’ultimo minuto è rimasta dietro ai fornelli del ristorante a sfamare i clienti. Oltre alla famiglia che ha ritirato il premoio, alla cerimonia erano presenti i familiari di Gianni Batani, il sindaco di Cervia Massimo Medri, lo storico Renato Lombardi e gli organizzatori dell’evento. Oggi, nel segno della tradizione, la gestione del ristorante continua da parte della famiglia Lunardini, dei nipoti Danilo e Fafio e dalla nuora Deanna.