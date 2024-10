Il risveglio all’Alighieri con quattro musiciste

Sono quattro le musiciste del secondo appuntamento dei ’Concerti della domenica’, che andrà in scena domattina alle 10 sul palco della Sala Corelli del teatro Alighieri: il clarinetto Anna Brunelli, la viola Federica Cardinali, la pianista Mary Veloce e la musicologa Elèna Giroldi.

Il concerto, come tutta la rassegna, è curato dall’Associazione Mariani e si realizza grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. L’elemento che accomuna le musiciste, tutte ravennati, è l’Istituto Superiore di Studi Musicali ’Giuseppe Verdi’ di Ravenna (oggi Conservatorio), dove Mary Veloce, dopo una interruzione degli studi, nel 2013 ottiene la laurea di I livello e nel 2016 il biennio di secondo livello; dove Federica Cardinali si diploma in viola, per poi proseguire gli studi all’Istituto Musicale Peri di Reggio Emilia, dove Anna Brunelli consegue il diploma di laurea di Secondo livello accademico in clarinetto e dove nel 2013 Elena Giroldi ottiene la laurea di secondo livello in pianoforte.

Il titolo del concerto, ’Un colore particolare’, si riferisce a quell’impasto sonoro tutto particolare che creano il clarinetto, la viola e il pianoforte suonando insieme, un organico non consueto per il quale il repertorio è piuttosto limitato.

Il programma prevede il ’Kegelstatt Trio’ (Trio dei birilli) di Wolfgang Amadeus Mozart, ’Märchenerzählungen op. 132’ di Robert Schumann, ’Trio per pianoforte, clarinetto e viola op. 264’ di Carl Reinecke e ’ Otto pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83’ di Max Bruch. L’esecuzione sarà arricchita dalle parole di Elèna Giroldi che si inserirà per illustrare i brani. Alle 10 verrà offerta la colazione nel bar del teatro grazie alla collaborazione tra Associazione Mariani e Mercato coperto.

Il biglietto d’ingresso costa 12 euro.