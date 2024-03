Il risveglio con la voce di mio padre...

Oggi (ieri, ndr) mi sono svegliato con il suono della voce di mio padre nelle orecchie, una voce che non sento più da 37 anni. Una voce che non ricordavo di aver dimenticato. Grazie per il bel regalo. È dal 13 marzo del 1987 che quel "Mai più" scandisce il susseguirsi degli anniversari. Mi risuona nella mente, lo rivedo scritto in quello striscione, così come lo vidi allora. Mi sembrava tutto così strano, così come la mano di mia madre che stringeva forte la mia, quasi a volermi proteggere da tutto quello che ero costretto a vedere. A me pareva quasi un film. Una regia atroce, un luogo grigio e triste, un cast formato da 13 nomi, uno dei quali talmente familiare da coincidere con quello di mio padre. "Mai più" lo gridiamo sempre, perché è ancora necessario. E non è una buona cosa...

* Figlio di Vincenzo, una delle vittime