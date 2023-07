Prosegue a Lido di Classe, il programma di iniziative collegate al Festival Naturae. Domani all’alba alla Cavallina Storna di Lido di Savio, il concerto “Il risveglio de La Cavallina storna”. Si esibisce il duo acustico “Beauty and the Beast”, con Margie J. (ukulele e voce); Luca Comencini (chitarra e voce). Alle 10, in piazzale Caboto a Lido di Classe, “Un giardino in riva al mare”, laboratorio di giardinaggio tenuto da Francesca Benzoni del Garden Mondo Verde di Cervia. A tutti i “bimbi giardinieri” sarà offerta una merenda dal Comitato Cittadino di Lido di Classe.