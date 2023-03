Il ritiro dei rifiuti ingombranti: le informazioni

In merito all’articolo sulla mancata raccolta di un rifiuto ingombrante a Voltana Hera desidera innanzitutto scusarsi con il signor Verlicchi se le informazioni ricevute attraverso i canali di contatto aziendali non sono state sufficientemente chiare.

www.ilrifiutologo.it e integrata con Alexa – scrive Hera – ingombranti come il box doccia, con pareti in vetro, non possono essere ritirati a domicilio per motivi di sicurezza, ma vanno portati con mezzi propri direttamente alla stazione ecologica: quella più vicina si trova in via Provinciale Bastia 359 a Lavezzola ed è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. In territorio lughese è operativa quella di via Canaletta 1, dietro al cimitero di Lugo, ed è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30".

Continua la nota: "Per evitare il protrarsi di una situazione potenzialmente pericolosa, il rifiuto è stato raccolto dagli operatori Hera nella giornata di giovedì in via del tutto eccezionale. Hera ricorda infine che la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti mira ad aumentare la raccolta differenziata e per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, risorse preziose per l’ambiente è indispensabile la collaborazione dei cittadini".