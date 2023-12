Il ritorno a casa di Antonio Fazio: "Vi racconterò chi era Mozart"

Torna nella ‘sua’ Ravenna l’attore e regista Antonio Fazio, dopo quasi vent’anni, con un progetto che aveva nel cassetto da tempo: lo spettacolo musicale ‘Mozart & Mozart. Lettere in musica’ che racconta il contrastato rapporto tra Wolfgang Amadeus e il padre Leopold, attraverso la lettura integrale di alcune lettere scritte tra il 1777 e il 1787. Le letture saranno interpretate dallo stesso Fazio, insieme ad Alessandro Braga ed Elisabetta Rivalta con l’accompagnamento musicale dell’Ensemble Mosaici Sonori, venerdì 22 dicembre alle 21, alla Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna. Fazio, com’è nato questo progetto artistico?

"Dopo la lettura delle lettere – molto attuali anche oggi – che Mozart si scambiava con il padre Leopold e anche con la sorella Anna Maria. Con il primo, musicista famoso e suo maestro capace di tenere a freno il suo essere un po’ ‘capriccioso’, c’era spesso della conflittualità. Con la seconda invece, anche lei compositrice, il rapporto era più intimo e amorevole, fatto di scambi e suggerimenti".

Cosa è stato fondamentale per concretizzarlo?

"L’incontro con Luigi Lidonnici, oboista di Mosaici Sonori, che già conoscevo. L’estate scorsa, al rientro a Ravenna dove ho la mia famiglia, ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato durante un concerto a San Vitale. Dopo qualche settimana, mi ha richiamato per confermarmi la sua disponibilità e suggerirmi l’affiancamento di Braga e Rivalta, nel ruolo rispettivamente del padre e della sorella di Mozart".

Come sarà lo spettacolo?

"Non sarà una semplice lettura con accompagnamento musicale in quanto ciascuno di noi interpreterà gli stessi personaggi. Per introdurre la sorella di Mozart, visto che sono state trovate solo le lettere scritte dal fratello, useremo la tecnica del ricordo flashback di lei che apre le buste e legge".

Lei non è la prima volta che si confronta con uno spettacolo-musicale…

"No. Mi era già capitato di dirigere e interpretare ‘Dorian Gray’, in scena a Roma, Milano e Torino nel 2021-22, con la partecipazione in voce dell’attore Massimiliano Varrese, e ‘Rock Orlando’ quest’anno insieme a Marielena Masetti Zannini, una rivisitazione moderna dell’Orlando Furioso di Ariosto"

Lei ha mosso i primi passi a Ravenna con la non-scuola del Teatro delle Albe. Com’è nata la sua passione?

"Marco Martinelli mi notò a scuola durante un laboratorio proprio da lui diretto e poi mi ha voluto in tournée con ‘I polacchi’. Ma sono nato con l’amore per il teatro in una famiglia di medici: sin da bambino mi inventavo giochi correlati alla recitazione e il mio pastore tedesco è stato il primo spettatore".

Poi, la decisione di trasferirsi a Roma dove ha studiato al ‘Teatro Blu’ di Beatrice Bracco…

"Sì. In teatro, ho avuto la fortuna di lavorare con registi come Antonio Salinas, Riccardo Cavallo, Gigi Proietti e Gianni De Feo. Ho fatto anche cinema, iniziando con il corto ‘Alba’ diretto da Giorgia Farina e presentato alla Mostra del cinema di Venezia".

Roberta Bezzi